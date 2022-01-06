Adanapost Haber Portalı tarafından ‘Adana'nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri' kapsamında, yapımcı yönetmen Mehmet Yürekli'nin hazırladığı ‘5 Ocak; Adanalıyık, Bayrağa Sevdalıyık' belgeseli gösterime girdi.

Adanapost Haber Portalı, Adananın Kurtuluş'unun 100. yıl etkinlikleri kapsamında, “5 Ocak Adanalıyık, Bayrağa Sevdalıyık” belgesel çekimlerini geçen hafta tamamladı. Belgeselin ilk gösterimi dün Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Ahmet Özdemir'in sunumu ile gerçekleşen programda Doç. Dr. Hakkı Çiftçi, Araştırmacı Yazar Songül Kundakçı Cansız ve Tarihçi Yazar İdris Taşpınar konuşma yaptı.

Belgesel, kurtuluş mücadelesi ateşinin Adana'da yakılması, Adanalının esaret altında kalmayı reddederek, yapılan bütün zulümlere başkaldırıp, 5 Ocak günü düşmana karşı kazandığı bağımsızlık mücadelesini anlatıyor.

Program da, 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu'nun 100. yılı nedeniyle düzenlenen kısa film, kompozisyon, şiir yazma, ‘Bayrak' şiirini güzel okuma yarışmalarına katılım sağlayan ve ödül kazanan yarışmacılara ödülleri verildi.

Program sonrası ikindi namazına müteakip, Ulu Cami'de hatim duası yapıldı.

Mehmet Yürekli, “Belgeseli, arşiv resimleri ve kaynak eserlerden faydalanarak hazırladık. 1935 yılında çekilen mücahit kahramanlarımızın ses ve görüntülerinin bulunduğu “Kurtuluş Savaşımız” belgeselinin bulunarak arşivlerde yerini alması temennimizdir. Kurtuluştan sonra Adana'da dikilen Türkiye'nin ilk en büyük Türk bayrağını hazırladık. Hükümet Konağında sandıktan çıkararak Bayrağımızı aynı yerde dalgalandırdık. İlk en büyük bayrağımızın bulunması ve yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.