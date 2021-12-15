"5 Ocak Adanalıyık, Bayrağa Sevdalıyık" belgeselinin çekimleri sürüyor

Adanapost Haber Portalı'nın Adana'nın Kuruluşu'nun 100. yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığı, ‘5 Ocak Adanalıyık, Bayrağa Sevdalıyık' belgeselinin çekimleri devam ediyor. Belgeselde, konunun uzmanı tarihçiler ve araştırmacı yazarlar ile Adana'nın kurtuluşu için savaşmış kahramanların ailelerinin röportajları yer alıyor.

Adanapost Haber Portalı, Adananın Kurtuluş'unun 100. yıl etkinlikleri için bir dizi çalışma yürütüyor. Yapılan etkinlikler kapsamında, çeşitli yarışmalar, kitap çalışmalarının yanı sıra ‘5 Ocak Adanalıyık, Bayrağa Sevdalıyık' belgesel çekimi de yapılıyor.

Yönetmen Mehmet Yürekli'nin koordinatörlüğünde çekilen belgeselde tarihçi yazar Cezmi Yurtsever ve araştırmacı-yazar Songül Kundakçı Cansız 5 Ocak'ın tarihini anlattı.

Cezmi Yurtsever, “Niyazi Ramazanoğlu, adından da anlaşılacağı üzere Adanalı ve Ramazanoğulları Türkmen ailesindendir. 1918 yılında Adana Sultanisi Müdür Yardımcısı ve tarih öğretmeni olarak görev yapıyordu. Atatürk'ün Kasım 1918'de Adana'ya geldiği sırada görüşmüş ve tarihi bilgiler vermişti. 1919 yılında Fransız kumandanın emri ile liseden Türk bayrağının indirilmesine tepki göstermiş, çok sayıda öğretmen ve öğrencisini Toros Dağlarına göndererek Kuva-yi Milliyeci olmalarını sağlamış, kendisi İstanbul'a giderek Adana'nın Türk vatanı olması ile ilgili tarihi belge ve bilgileri Fransızca kitap yayınlayarak dünya kamuoyuna duyurmuştu. Özetle, Kurtuluş Savaşı'nın Adana'da başarılı olmasında büyük emekler harcamış bir eğitimci ve öğretmendi. Onun verdiği mücadelede hiç hatırlanmadı” diye konuştu.

Songül Kundakçı Cansız ise Arif Nihat Asya'nın öneminden bahsederek, “Arif Nihat Asya, öğretmen olarak şehre geldiğinde 5 Ocak kutlama coşkusuna hayran kalmıştır ve Adana'yı en sevdiği şehir olarak nitelendirmiştir. Arif Nihat Asya 5 Ocak için ‘Bayrak' şiirini yazmıştır ve 'Bayrak Şairi' olarak anılmaya başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Yönetmen Mehmet Yürekli de çekimlerde emeği geçenlere teşekkür etti.