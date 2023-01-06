5 Ocak Adana'nın Kurtuluş Bayramı Resepsiyonunda zafer coşkusu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Ocak Adana'nın Kurtuluş Bayramı Resepsiyonunda, “Şehrimizi ve ülkemizi işgalden kurtaran başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, yiğit, kahraman Adanalılara şükran borcumuz var” dedi.

5 Ocak Adana'nın Kurtuluş Bayramı dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, kent protokolü ve konuklar katıldı.

Resepsiyonda katılımcılara hitap eden Başkan Karalar sözlerine, “101 yıldır biriz, 100 yıldır özgürüz” mesajıyla başladı. Karalar, “Bizlere zaferi kazandıran, şehrimizi ve ülkemizi işgalden kurtaran başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, yiğit, kahraman Adanalılara şükran borcumuz var. 2023 yılı Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Geçen yıl Adana'mızın 100. kurtuluş yıldönümünü bütün kentin katılımıyla, birliktelik ve coşku içinde kutladık. Bu yıl da Cumhuriyetimizin 100. yılını aynı coşku, heyecan ve birliktelikle kutlayacağız inşallah” diye konuştu.

1.Dünya Savaşı'nın ardından işgal edilen Adana'da düşmanın yaptığı mezalime değinen Başkan Zeydan Karalar, “İşgal güçleri modern silahlara ve teçhizata sahipti. Ancak onlar karşılarında Mustafa Kemal Atatürk gibi askeri ve siyasi bir deha olduğunu unuttular. Onlar karşılarında esareti asla kabul etmeyecek yiğit, kahraman Adanalılar bulunduğunu unuttular. Adana'nın dört bir yanında büyük mücadeleler oldu. İnanç, modern işgal kuvvetlerini alt etti. Sonunda inananlar kazandı” ifadelerini kullandı.