5 sanat kurumu karma resim sergisi açıyor

Adana'da ilk kez bir araya gelen beş sanat kurumu ile adabul.com ve 30 Adanalı ressamın hazırladıkları “Adana Resmine Bak” karma resim serginin tanıtımı yapıldı.

Serginin tanıtımı için AÇS, Altın Oran, Çukurova Üniversitesi Resim Bölümü, Korart ve Vagabond ile adabul.com'un temsilcileri Kudret Sönmez'in "Renkler" programına konuk oldu.

Temsilciler, amaçlarının Adanalı ressam, koleksiyoner ve sanatsever üçlüsünü sanat eserleri ile buluşturmak, Adana'ya genç ve yeni koleksiyonerler kazandırmak olduğunu belirterek, hayata geçirecekleri özel projeyi de açıkladılar. “Adana Resmine Bak” sergisinden elde edilecek gelirle “Adana Ressamları ve Resimleri” konulu bir dokümanter film ve e-kitap/kitap hazırlanacak. Böylece “Adana Ressamları ve Resimleri”nin kalıcılığı sağlanarak genç kuşaklara aktarılacak ve hem Adana'da hem de ülke genelinde tanıtımı yapılacak.

Sergiye katılan ressamlar, eserlerinin satış bedelinin yarısını bu proje için bağışlayacaklar. Adanalı sanatsever kişi ve kurumlar da sergilenecek resimlerden satın alarak bu önemli kitaba katkıda bulunabilecekler.

22 Şubat'ta Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki sergi açılışı öncesi önemli koleksiyonerlerden Ahmet Merey'in katıldığı bir de konferans düzenlenecek. Merey, koleksiyonunu ve koleksiyonerlik yolculuğunu anlatacak.