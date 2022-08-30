5 yaşındaki kızı kaçırıp, 14 yaşındaki çocuğu rehin alan zanlı tutuklandı

Adana'da 5 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp, polis görünce kaçıp bu kez de 14 yaşındaki çocuğu rehin alan zanlı operasyonla yakalandıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 28 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuğun kaçırıldığı ihbarı üzerine bölgede araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, sokakta şüphelendiği Abdülkadir Oğuz'a ‘dur' ihtarında bulundu. Bu ihtara uymayıp kaçan Oğuz, sokaktaki 3 katlı bir binanın çatısına çıkıp, kapıyı kilitledi. Şüpheli Oğuz, belindeki tabancayı çıkarıp, çatı kısmında oturan S.A.'yı (14) rehin aldı.

Ekiplerin telsizden takviye istemesi üzerine adrese, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Oğuz, yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından silahını bırakıp teslim oldu. Çatıya çıkan ekipler, Oğuz'u gözaltına alıp, S.A.'yı kurtardı. İfadesine başvurulan S.A., “Ben çatıda otururken bir anda gelip, kapıyı kilitledi. İnmemede izin vermedi. Sonrasında polis gelip, beni kurtardı” dedi.

Emniyete götürülen şüpheli Oğuz'un, aynı gün sabah saatlerinde 5 yaşındaki kız çocuğu K.U.'yu kaçırdığı ortaya çıktı. Ailesinin şikayeti üzerine ekiplerin bölgede çalışma başlattığı, Oğuz'u görünce ‘dur' ihtarında bulunduğu öğrenildi. Bu sırada Oğuz'un kaçtığı, yanındaki K.U.'nun da kurtarıldığı bildirildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Oğuz, “Kimseyi kaçırmadım. Belimde silah olduğu için polisten kaçtım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.