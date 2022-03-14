Adana Güçlü İş Kadınları Derneği tarafından organize edilen "50 Adanalı Kadın 50 Sektör" fotoğraf sergisi açıldı.

75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergisinin açılışına Adana Valisi Süleyman Elban, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ile dernek üyeleri ve misafirler katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Adana Güçlü İşkadınları Derneği Başkanı Aslı Cerit, derneklerinin 3 yılı geride

bıraktığını belirterek, "Biz Adanalıyız, biz Adana'dayız kadınlarız biz hem anne, hem evlat, hem eş, hem arkadaş, hem vatandaş ama aynı aynı zamanda genç bir öğretmeniz, bankacıyız, mühendisiz, avukatız, sporcu, sanatçıyız, farklı sektörlerdeyiz ve beyin gücü ile biz de varız" diye konuştu.

Protokol tarafından yapılan açılışın ardından sergi gezildi.

"50 Adanalı Kadın 50 Sektör" sergisinde, Adanalı olan ülkeye, dünyaya malolmuş kişilerin fotoğraflarına yer verildi.