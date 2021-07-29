ADANA (İHA) – Adana'da bir iş yerinin önündeki 50 yıllık ağaç izinsiz kesildi.

Merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi, Bahar Caddesi üzerinde yeni açılacak restoranın işletmecisi, iddiaya göre 50 yıllık ağacı izinsiz kesti.

Ağacın 50 sene önce mahalleli tarafından dikildiği, işletmecinin ağacı keserek o bölgeye masa ve sandalye koyacağı öne sürüldü.

Mahallelinin tepkisi üzerine Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, tutanak tuttu.