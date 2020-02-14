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55 yıl hapis cezasıyla aranıyordu batak oynarken yakalandı

Adana’da nitelikli yağma suçundan 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü infaz dedektifleri kahvehanede "batak" oyunu oynarken yakaladı.

Adana'da nitelikli yağma suçundan 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü infaz dedektifleri kahvehanede "batak" oyunu oynarken yakaladı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri "nitelikli yağma" suçundan 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü Nurettin O.'nun (51) Seyhan ilçesi, Narlıca Mahallesindeki bir kahvehanede olduğu bilgisine ulaştı. İnfaz dedektifleri hemen adrese baskın yaptı. Polis baskında hükümlüyü "batak" oynarken yakaladı. Üzerinde kimlik çıkmayan hükümlü kendisinin Nurettin O. olmadığını ileri sürdü. Hükümlüyü polis emniyete getirip parmak izini aldığında Nurettin O. olduğu belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

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