6 asırlık camide aylar sonra ilk cuma coşkusu

Adana'nın Kozan ilçesinde Korona virüs salgını nedeni ile yaklaşık 60 gündür camiye gidemeyen cemaat, ilk cuma namazında coşku içinde bir araya geldi.

Kozan'da tarihi Hoşkadem Camii'nde ve bir çok alanda cuma namazını kılan cami cemaati, duygusal anlar yaşadı. Yaklaşık 6 asırdır bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Hoşkadem Cami İmamhatibi Abdurrahman Yılmaz, bugün camilerin bayram günü dedi.

Kozanda tarihi ve manevi atmosferi ile Hoşkadem Camii'nde bir araya gelen cemaat, cuma namazını coşku içinde eda etti. Türk Kızılayı cami girişinde vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirirken AK Parti Kozan ilçe başkanlığı seccade dağıttı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken camiye gelen vatandaşların maskesiz girmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Tarihi Hoşkadem Cami İmam Hatibi Abdurrahman Yılmaz, “Yüzlerce yıl asırlık Hoşkadem cami 3 büyük medeniyete ev sahipliği yapmış bir cami. Bu cuma namazında cami, cemaati özledi, cemaat camiyi. Hiçbir zaman asırlarca camiler cumasız kalmamıştı. Bu tarihi mabet ve mekan özlediği günlere kavuşacak. Bu Cuma Müslümanların ve camimizin bayramı olacak. Cami öksüz yetimdi şimdi caminin de bayramı oldu ” diye konuştu.

Ak Parti İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili manevi ve tarihi atmosferde Cuma namazını eda ettiklerini ifade ederek güzel günlerin artık kendini göstermeye başladığını kaydetti.

Vatandaşlar bu manevi atmosferi yeniden yaşadıkları için çok mutlu olduklarını manevi olarak duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti.