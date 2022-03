Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nün hazırladığı, Kışla Yerleşkesinde gerçekleşen 6. Bahar Pediatri Kongresi Prof. Dr. Hande Gülcan anısına düzenlendi.

Başkent Üniversitesi Yönetim Üst Kurulu Üyesi Dr. M. Turgut Noyan, Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Haldun Müderrisoğlu, Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekiye Aytül Noyan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Baskın ve Prof. Dr. Hande Gülcan Anısına konuşmacı olarak Sunay Akın'ın katılımıyla 11 Mart Cuma günü açılış gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta açılış konuşmasını Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Bahar Pediatri Kongre Başkanı İlknur Erol yaptı. 1. Bahar Pediatri Günlerini 2012 yılında yine bu salonda büyük bir heyecan ve mutlulukla gerçekleştirdiklerini ifade eden Erol, "İki yılda bir düzenlediğimiz Bahar Pediatri Günleri'nin hızla büyüyerek ulusal bir kongreye dönüşmesi Başkent ailesini gururlandırmaktadır. 2 Mart 2020 tarihinde yine bu salonda 5. Bahar Pediatri Kongresi'ni pandem den hemen önce ülkemizde yapılan son kongre olarak sevgili Hande ile 382 katılımcı 5 ayrı kurs ile gerçekleştirmiştik. Bu sene ise 6 ayrı pediatrik aciller temalı hazırladığımız kurs ile kongremize başladık. Bizler bu kongrede güncel pediatri uygulamasında yer bulan bazı önemli konuları bilimsel veriler ışığında yeniden gözden geçirmeyi ve birlikte tartışmayı amaçladık" dedi.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulduğu 1998 yılından itibaren, başta Adana olmak üzere çevresindeki iller ve tüm Türkiye'ye sağlık hizmeti vermiş önemli eğitim kurumlarından birisi olduğunu söyleyen Erol, şöyle devam etti:

"Günümüzde de çağdaş eğitim, araştırma ve tedavi hizmetlerini en üst düzeyde yürütmenin gayreti içerisindedir. 24 yıldan beri pediatri ve yan dallarda yetiştirdiği meslektaşlarımız tüm ülke genelinde eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar. Günümüzde bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü, hızlı bir gelişim olmakta, bilgi gelişimi ve değişiminin en yoğun olarak yaşandığı bilim dalları arasında çocuk sağlığı ve hastalıkları ilk sıralarda yer almaktadır. Bilgiye ulaşmak giderek kolaylaşır iken çok önemli bir konu olan deneyim paylaşımı ve tartışmanın önemi giderek artmaktadır. Kongremizin temel amacı konferans, panel ve bildiri sunumları eşliğinde konuları ve tedavi modellerini, genç meslektaşlarımızla tartışmak, güncel uygulamalar konusunda mesajlar vermektir. Prof. Dr. Hande Gülcan, 2004 2021 yılları arasında 17 yıl merkezimizde görev yapmış, Çukurova bölgesindeki bebeklere hayat vermiştir. Altıncı Bahar Pediatri Kongresi'nde sevgili arkadaşımız daimi düzenleme kurulu üyemiz Prof. Dr. Hande Gülcan'ın enerjisi ve ruhunu yaşatabilecek olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sevgili eşi, çocukları ve tüm ailesine kongremize hoş geldiniz diyorum. Son olarak Başkent Üniversitesi Kurucusu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal'a, Başkent Üniversitesi Rektörü ve Dekanına, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanına, Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticilerine ve düzenleme kurulundaki arkadaşlarıma, organizasyon sekretaryasına, sponsor firmalara desteklerinden ötürü teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kongremize göstereceğiniz yüksek ilginiz ve bilimsel tartışmalardaki katkılarınızla bu yıl da kongremizin en önemli aktörlerinin sizler olacağına inanıyor 6. Bahar Pediatri Kongresine göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ederim."

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Baskın ise konuşmasında, ‘'Hande Gülcan anısına hazırlanan bu konferans bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Hande'yi 17 yıl önce tanıdım ve pozitif enerjisi, güler yüzü, canlılığıyla içimizi ısıtırdı. Hayatının sonuna kadar bu enerjisini devam ettirdi ve çevresine, arkadaşlarına, hayatına giren herkesin içini ısıtmaya devam etti. Ulusal düzeyde bir kongre olan Bahar Pediatri Kongresi'ni düzenleyen, başta İlknur Erol olmak üzere tüm Adana pediatri ekibimize, hastane yönetimine ve üniversitemizin yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm Türkiye'den gelen çok kıymetli eğitimcilere, öğretim üyesi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum'' dedi.

"Çocuklar bizi geleceğe taşır"

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Haldun Müderrisoğlu'da, lokal ufak bir toplantı olarak başlayıp ulusal bir kongreye ulaşan bu toplantının gurur verici olduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda da bunun ne ince emeklerle, ne kadar sıkıntılarla, ne kadar ayrıntıları engelleri yenerek bu hale geldiğini de bilenlerdenim. Hepimizin bildiği gibi sağlıklı bir toplum ancak güven ortamı içerisinde sağlıklı, mutlu yetişen, büyüyen çocuklarla olur ve çocuklar bizi geleceğe taşır. Biz onların fiziksel ya da ruhsal en ufak rahatsızlıklarında da hekimler olarak hemen devreye girmeye çalışırız. Bu da tabii ki çocuk sağlığı ve hastalıklarına çok önem verilmesine ve çok araştırmalar yapılmasına, katkılarda bulunulmasına yol açmıştır. O nedenle de dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de çocuk sağlığı ve hastalıklarına ilişkin toplantılar daima çok ilgi görmüştür. Bunların bir yenisi içinde bugün buradayız. Bu yıl kongre 13 ay önce kaybettiğimiz sevgili Hande Gülcan anısına yapılmakta. Bilim insanları, eserleriyle yaptıklarıyla anılır ve bugün de bu fırsat bize sunuluyor. Kongremiz bu yıl aynı zamanda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Haftasına da denk geldi. O nedenle de tüm kadınlarımızın, meslektaşlarımızın bu anlamlı günlerini de kutlamak istiyorum. Bizlere böylesi bir kurumda çalışma imkânı sağlayan, vizyonuyla önümüzü aydınlatan Kurucu Rektörümüz ve Üst Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mehmet Haberal'a, değerli Rektörümüze, değerli yöneticilerimize, merkez müdürümüze, kongre başkanımız ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyor ve başarılı bir kongre olmasını diliyorum'' dedi.

"Başarı sizlerin aktif katkılarıyla oluyor"

Adana Turgut Noyan Araştırma Hastanesi Merkez Müdürü Birol Özer'de geçtiğimiz 2 yıllık dönemde pandemi şartları altında ne yazık ki birçok sağlık çalışanını kaybettiklerini söyleyerek, "Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda pandemi sonuçlanacak ve bizde önceki yıllardaki sağlıklı ve mutlu günlerimize geri dönebileceğiz" dedi.

Merkezlerinin 1998'de kurulduğundan bu yana hizmet ağını sürekli genişlettiğini, Adana'da 4, Şanlıurfa'da 2 ve İskenderun'daki toplamda 8 hizmet noktasında 576 yatak kapasitesiyle, yıllık yaklaşık 650 bin poliklinik, 62 bin yatan, 22 binde ameliyat hastasına hizmet verdiğini anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 20 Ekim tarihinde Üniversitemizin Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın da katılımıyla yeni 200 yataklı hematoloji onkoloji hastanemizin temeli atıldı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 29 Ekim 2023'te bu hastanemizi de hizmete alarak hizmet ağımızı genişletmek istiyoruz. Merkezimizde kalp nakli dahil karaciğer, böbrek ve kemik iliği nakilleri de olmak üzere tüm alanlarda bölge halkının sağlık sorunlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Yine kurulduğumuz andan itibaren toplam kalite politikası çerçevesinde hem hizmet içi eğitimler hem de mezuniyet sonrası eğitim programları çerçevesinde bugüne kadar birçok lokal ve ulusal toplantıya ev sahipliği yaptık. Bugün de onların biri ile sizlerle birlikteyiz. 6. Bahar Pediatri Kongresi'nin düzenlenmesinde emeği geçen başta kongre başkanımız İlknur Erol Hocamız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kongrelerin katkısı ve başarısı siz değerli katılımcıların aktif katkılarıyla oluyor. Değerli arkadaşlarım inşallah sizler de buradan çok yararlı bir şekilde ayrılırsınız. Başarılı bir kongre olacağını ümit ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

"Mesleğimiz özveri gerektiren zor bir meslek"

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise bir vakıf üniversitesi olan Başkent Üniversitesinin bugün Şanlıurfa'dan Yalova'ya kadar çok değişik lokasyonlarda sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Merkezlerimiz içinde en önemli ayağı Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama Araştırma Merkezi oluşturuyor. Gerek güçlü akademik yapısı ile gerek altyapısıyla ve gerekse düzenlediği bilimsel faaliyetlerle, bilgiyi paylaşıyorlar. Bilgi paylaşılmalı ve genç meslektaşlarımıza aktarılmalıdır. Ancak bu şekilde bilim bir yere gelebilir. Bu tür bilimsel etkinliklerin süreli olması son derece önemli. Bu nedenle Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yönetimine ve bu konularda bilimsel çalışmalarını sürdüren meslektaşlarıma özellikle çok teşekkür ediyorum. 6. Bahar Pediatri Kongresi, aramızdan en verimli çağında ayrılan değerli meslektaşım Prof. Dr. Hande Gülcan anısına düzenleniyor. Üniversitemize ve Adana' ya yaptığı katkıları nedeniyle Hande Gülcan'a ve değerli eşi Öner Hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Değerli meslektaşlarım tabi bizim mesleğimiz özveri gerektiren zor bir meslek. Son zamanlarda yaşanan birtakım söylemler ve eylemler bizleri son derece üzüyor. Pandemi, koşulları ve diğer olağanüstü zamanlarda ülkemizin en zor koşullarında hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız her zaman en ön saflarda bulunmuşlardır ve görevlerini layığı ile yapmışlardır" diye konuştu.

Bu mesleğin olağanüstü ve kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Haberal, şunları kaydetti:

"Bu mesleğin gereğini tüm meslektaşlarım her koşulda en iyi şekilde sürdüreceklerdir. Dolayısıyla biz bu tür durumlarda daha güçlü olarak yolumuza devam ediyoruz edeceğiz. Merkez Müdürümüzün de belirttiği gibi Adana'da Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken önemli bir sağlık merkezi hastanemizi de yine burada sizlerle birlikte hizmete açacağız. Çok önemli bir alanda hematoloji onkoloji alanında sadece Adana'ya değil, Çukurova Bölgesi'ne hizmetlerini sürdürecektir. Dolayısı ile biz Başkent Üniversitesi olarak Üniversitemizin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın her zaman söylediği gibi, bu vatanın her köşesinde, biz üzerimize düşeni en iyisini yapmaya sizlerle birlikte daha güçlü olmaya devam edeceğiz. Bu etkinliği gerçekleştirmeleri nedeniyle başta Merkez Müdürümüz ve Başhekimimize ve Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanımıza, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezimizin Pediatri Bölümü Başkanına, Kongre Başkanına, siz değerli meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."

Açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Hande Gülcan anısına plaketler verildi ve Türkiye genelinden birçok pediatri uzmanının yoğun katılımıyla kurslar devam etti.