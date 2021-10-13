İhlas Haber Ajansı

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6. Şehir Tiyatroları Festivali 18 Ekim'de başlayacak

6.

Şehir Tiyatroları Festivali; 18 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilecek.


Bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek olan Adana Şehir Tiyatroları Festivali 18 Kasım Pazartesi günü İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun sahneye koyacağı oyunla başlayacak ve 1 Kasım Pazartesi günü Uşak Şehir Tiyatrosu'nun oyunuyla sona erecek.


14 gün sürecek festivalde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 13 şehir tiyatrosu oyunlarını sahneleyecek.


Festivalde tiyatro gösterimlerinin yanı sıra Kocaeli, Anadolu ve Atatürk üniversitelerinden bazı akademisyenler tiyatro ile ilgili atölye çalışmaları yapacak, konferans verecek.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın evrensel değerde yetiştirdiği sanatçıları ve önemli festivalleri ile bir kültür sanat şehri olduğunu ifade ederek, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.


Karalar, Adanalıları Şehir Tiyatroları Festivali'ni izlemeye davet etti.

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