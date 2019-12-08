İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

648 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana’da polis bir eve yaptığı baskında 648 litre kaçak içki ele geçirdi.

Adana'da polis bir eve yaptığı baskında 648 litre kaçak içki ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesinde bir adreste kaçak içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis adrese yaptığı baskında 248 litresi satışa hazır 400 litresi ise yapım aşamasında olmak üzere 648 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis Ö.S. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Kaçak içkiler ise imha edildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.