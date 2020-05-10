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65 yaş üstü parklara akın etti

Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara verilmesi ile Adana’da yaşlılar parklara akın etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara verilmesi ile Adana'da yaşlılar parklara akın etti. 70 yaşındaki kadın, yürümeyi unuttuğunu, güçlükle yürüdüğünü söyledi.


Yeni tip korona virüs nedeniyle 21 Mart'tan itibaren 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. O tarihten sonra sokağa çıkamayan yaşlılara sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Bu izinle birlikte yaşlılar Adana'da parklara akın etti. Parka gelen 70 yaşındaki Deniz Işık, yaklaşık 2 aydır dışarı çıkmadığını, bugün de sokağa çıktığında zor yürüdüğünü, yürümeyi unuttuğunu söyledi. Kocası Koç Ali Işık ise, 2 aydır çok sıkıldıklarını, bu iznin çok iyi geldiğini ifade etti.


Engelli annesi Hamide Akata'yı parka getiren Tan Akata, annesinin evde bunaldığını, iznin yerinde olduğunu, kendisine Anneler Günü hediyesi olduğunu söyledi.


Kocasıyla birlikte sokağa çıkan Günay Kocabaş ise, evinin parkın karşısında olduğunu ancak evden çıkamadığını, bu nedenle çok kötü olduğunu, bugün çok mutlu olduklarını söyledi.

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