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7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu

Adana’da 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle kandırıp, yankesicilik yöntemiyle 5 bin 820 lirasını aldığı öne sürülen kadın yakalandı.

Adana'da 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle kandırıp, yankesicilik yöntemiyle 5 bin 820 lirasını aldığı öne sürülen kadın yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkında meydana geldi. İddiaya göre, Cansu Ö. (24) isimli genç kadın parka gelen 7 erkeği fuhuş bahanesiyle kandırdıktan sonra 5 bin 820 lirasını yankesicilik yöntemiyle aldı. Dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi olan 7 şahsın açtığı davada Cansu Ö. 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hüküm giyen Cansu Ö.'yü Yüreğir ilçesindeki evinde yakaladı. Cansu Ö.'nün 7 ayrı olayın dışında yine dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma, fuhuş yaptırma, hırsızlık, kişi hürriyetinde yoksun bırakma gibi suçlardan da 20 kaydı olduğu öğrenildi. Genç kadın, işlemlerin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

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