7 ülkeden 22 öğrenci Adana'ya geldi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi (AİESEC) ile Adana Bölgesel Rehberler Odası işbirliği ile yürütülen “Discover Adana-Adana'yı Keşfet” projesi ile 7 ülkeden 22 üniversite öğrencisi Adana'ya geldi

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Adana Şubesi (AİESEC) arasında imzalanan “Partnerlik Sözleşmesi” kapsamında 7 ayrı ülkeden gelen 22 üniversite öğrencisine 6 hafta süresince profesyonel turist rehberleri (ADRO) üyeleri olan profesyonel turist rehberleri eşliğinde Adana'nın turistik yerleri ve değerlerinin tanıtımı yapıldı.

Aladağ'ın doğa harikası şelalelerini gezen yabancı konuklar Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar ile bölgede buluştu. Karalar ile sohbet eden yabancı öğrenciler, Adana'nın doğal güzelliklerine hayranlıklarını dile getirdi. Karalar, konuklarla sohbeti sırasında, öğrencilerin Adana'nın tanıtımına katkıda bulunacağını belirterek, “Ülkelerinize döndüğünüzde Adana ile ilgili anlatacaklarınız bizi mutlu eder. Sizler bizim birer görünmez turizm elçilerimiz oldunuz. Adana'nın sadece doğal güzelliklerini değil, mutfağının da lezzetini herkese anlatın” dedi.

Tunus, Ukrayna, Pakistan, Kolombiya, Portekiz, Romanya ve Hollanda'nın üniversitelerinden gelen 22 öğrenciye 6 haftalık proje süresince, Sinema Müzesi, Atatürk Evi, Taş Köprü, Ulu Camii, Tuz Hanı, Büyük Saat, Bakırcılar Çarşısı, Yağ Camii, Tren Garı, Ziyapaşa Bulvarı, Arkeoloji Müzesi, Şakirpaşa Konağı, Merkez Camii ve Merkez Parkı, Tıp Müzesi ve Tepebağ, Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru, Adnan Menderes Bulvarı, Çukurova Biyoçeşitlilik Müzesi, Lunapark ve Çatalan Batı Köprüsü, Kapıkaya Kanyonu, Yerköprü, Varda Köprüsü, Tekir Yaylası, İbrahim Paşa Tabyası, Pozantı, Pozantı Tarihi İstasyonu, Şekerpınarı, Akköprü, Belemedik, Çatalan Barajı, Eğlence Kilisesi ve Köprüsü, Dokuzoluk Şelalesi, Karataş, Magarsus Antik Kenti, Akyatan Lagünleri, Yılankale, Ceyhan, Yumurtalık, Yumurtalık Lagünleri Milli Parkı, Anavarza Kalesi ve Antik Kenti, Kozan Merkez ve Kozan Kalesi, Göller Yaylası, Uğurlubağ Kalesi, Kazangölü Mesire Alanı Piknik Etkinliği, Küp Şelalesi, Meydan Yaylası ve Kalesi, Mahyaki Ören Yeri, Civanbey Ören Yeri, Mesiret Yaylası ve Mazılık Harabeleri, Sarıçam Mesire Alanı gezdirildi.

Gezi ve tanıtım boyunca öğrenciler tarafından videolar, fotoğraflar, çeşitli diyaloglar, gözlemler ve deneyimler elde edilerek üretilen içeriklerin sosyal medya aracılığı ile tüm dünya ile paylaşılması sağlandı.

Kent merkezinde geçirilen sürelerde ise öğrencilerin Adana mutfağı ile tanışmaları ve Adana lezzetleri ile buluşmaları sağlanarak “gastronomi turizmi”ne katkı sağlandı.