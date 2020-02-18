710 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın 4 Ekim Hayvan Hakları Günü'nde müjdelediği “Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi” Kasım 2019'da açılmış ve sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin kısırlaştırılma işlemi başlatıldı.

Aradan geçen kısa sürede merkez 710 kedi ve köpeğin kısırlaştırılma işlemi tamamlandı.

Şehir içinde kedilerin de kısırlaştırılabildiği Türkiye'nin ilk ve tek kısırlaştırma merkezi olan Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezinde gerçekleştirilen 710 kısırlaştırma operasyonunda başarı sağlandı.

Kedi ve köpeklerin sokakta yaşamasından dolayı değişik hastalıkları barındırmasına karşın, gerçekleştirilen kısırlaştırma operasyonlarında hiçbir kedi ya da köpek kaybedilmedi. Titizlikle yapılan 710 operasyonun ardından 710 sokak hayvanı da sağlıklarına kavuşturularak Seyhan Belediyesinin besleme alanlarına yakın doğal ortamlarına bırakıldı.

Seyhan Belediyesi, sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve bakımlarının yanı sıra aç kalmamaları için düzenli şekilde mama, tavuk kırıntısı ve kıyma dağıtıyor. Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce resmi “Gönüllü Hayvansever” belgesi olan ve daha önce belirlenmiş liste içinde yer alan vatandaşlara düzenli olarak mama dağıtımı yapıyor. Mamalar, Seyhan Belediyesinde kriterlere göre belirlenmiş hayvanseverlere dağıtılıyor. Seyhan Belediyesinin yılsonuna kadar en az 37,5 ton mama dağıtımı yapması bekleniyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhanlının yaşam kalitesini artırmak için çalışırken, doğaya ve hayvanlara da sahip çıktıklarını söyledi. Sokak hayvanlarına mama desteği vermenin yanında üremelerinin de kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çeken Başkan Akay, Seyhan'da bulunan yaklaşık 40 bin sokak hayvandan 710'unun kısırlaştırılarak doğal ortamlarına bırakıldığını belirtti. Kısırlaştırma işleminin uzmanlar tarafından yapıldığını anımsatan Başkan Akay, “Titiz çalışma sonucu sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemi sorunsuz şekilde tamamlandı. En büyük mutluluğumuz operasyon yapılan hiçbir sokak hayvanının zarar görmemiş olmasıdır” dedi.

Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Sokak hayvanları bakım ve kısırlaştırma merkezinde 2 veteriner, 3 tekniker ve 5 personel bulunuyor.

Merkezde günde 10 kısırlaştırma işlemi yapılabiliyor.