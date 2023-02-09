İhlas Haber Ajansı

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72 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Adana’nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde, Kahramanmaraş’taki yıkıcı depremde enkaza dönen Zeren Apartmanı’ndan 72 saat sonra 60 yaşındaki bir kadın, AFAD ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde, Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremde enkaza dönen Zeren Apartmanı'ndan 72 saat sonra 60 yaşındaki bir kadın, AFAD ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.


12 katlı Zeren Apartmanı'nda Adana AFAD ekipleri tarafından günlerdir süren arama kurtarma çalışmalarında sevindiren haber, 72 saat sonra geldi. 60 yaşındaki bir kadın AFAD ekipleri tarafından enkazdan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

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