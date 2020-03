8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi açıldı

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Adana Şube Başkanlığınca düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi”nin açılışı Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

19 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin açılış kurdelesini beraberindekilerle keserek sergiyi ziyarete açan Vali Demirtaş, daha sonra sergide yer alan eserleri tek tek inceledi. Serginin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladığını belirten Vali Demirtaş, “Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlarımızı her alanda aktif şekilde görmek mutluluk verici. Kadınlarımızın eğitimli, donanımlı ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Bizler bu doğrultuda kadınlarımızın eğitimden bilime, sanattan siyasete hayatın her alanında başarı ile yerini alması için her türlü çalışmanın içinde olmaya, kadınlarımızın daima yanında olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen sergi açılışı sanatçılarla sohbet edilmesi ve yapılan eserler hakkında bilgiler alınmasının ardından sona erdi.