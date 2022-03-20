İhlas Haber Ajansı

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8 milyon kaçak makaronun ele geçirildi

Adana polisinin 8 milyon kaçak makaron yüklü kamyonu durdurup makaronları ele geçirmesi saniye saniye görüntülendi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente yükle miktarda kaçak makaron getirileceği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine şehrin bütün giriş çıkışlarında önlem aldı. Polis otoyolda beklerken söz konusu kamyonun geçiş yaptığını gördü. Polis hemen kamyonun peşine düşüp bir süre Adana Mersin Otoyolunda takip yaparak dur ihtarında bulundu. Kamyon sürücüsü önce durmayarak devam etti. Bir süre sonar polis kamyonun önünü çevirerek otoyol Karaisalı Sapağında kamyonu durdu. Polis sürücüyü gözaltına alıp kamyonda yaptığı aramada 8 milyon kaçak doldurulmuş makaron ele geçirdi. Bu anlar ise an be an görüntülendi.


Şüpheli M.G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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