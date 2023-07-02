800 rakımlı zorlu arazide son buğday hasadı yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde 800 rakımlı Kuzu Ören mevkiinde engebeli yamaçlarda, bir kısmı geleneksel tarım aleti orakla, bir kısmı biçerdöverlerle tamamlanan buğday hasadında üretici bu yıl verimden memnun.

Kuytucak Mahallesi Kuzuören mevkiinde yaşayan genç çiftçi Hakan Özkan ve Furkan Yiğen engebeli arazide toplam 35 dönüm alana ektikleri buğdayı hasat etti. Bu yıl düzensiz yağışlar ile zorlu bir süreç olduğunu aktaran çiftçiler tüm zorluklara rağmen üretmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Çiftçilerden Hakan Özkan arazideki zorluğa dikkat çekerek, “Arazimiz engebeli olduğu için düz olan 10 dönümlük kısma buğdayımızı ektik. Yağmurlu havalardan dolayı biraz geç oldu ama bitirdik. Belirli kısımları orak ile biçmek zorunda kalıyoruz. Yollarımız da yağışlardan dolayı sıkıntılı. Gidip gelirken sorunlar yaşıyoruz. 2 tona yakın ürün bekliyoruz” dedi.

Çiftçi Furkan Yiğen ise, “20-25 dönüm arazimiz var ama araziler düz olmadığı için tam verim olmuyor yollar sıkıntılı olduğu için biçer de gelmiyor. 1.5 ton mahsul bekliyoruz. Köyde üretim olmazsa şehir de yaşam olmaz insanların geri köylerine dönmesi gerekir. Köyümüzde üretim yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.