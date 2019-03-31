80'lik nine ve dedeler sandık başında

Adana'da vatandaşlar yerel seçimler dolayısıyla sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı. Yaşlı vatandaşlar ise yakınlarının yardımıyla sandığa gelerek oylarını kullandı.

Adanalılar, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 1 milyon 535 bin 332 seçmen Büyükşehir Belediye Başkanı, yaşadıkları ilçenin belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sabahın erken saatlerinde sandığa gitmeye başladı.

Seyhan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise yaşlı ve engelli vatandaşların rahat oy kullanabilmeleri için okul bahçesinde bulunan spor salonuna rampa kuruldu. Yaşlı vatandaşlar yakınlarının yardımıyla sandığa gelerek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Oy kullanmak için sandığa gelen 86 yaşındaki Ayhan Kahya, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Vatanımıza ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

87 yaşındaki Neriman Çınar ise gazetecilerin kaç yaşındasınız sorusuna, "Sizce kaç gösteriyorum? 87 yaşındayım. Oy kullandığım için çok mutluyum" diyerek cevap verdi.

Adana'da 1 milyon 535 bin 332 seçmenin oy verme işlemi için 4 bin 893 sandık kuruldu. Saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'da sona erecek.