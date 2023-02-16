Adana'da yıkılan 11 binada sorumlulukları olduğu öne sürülen 9 müteahhit ve mühendis adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle Adana'da yıkılan ve 418 kişinin hayatını kaybettiği 11 binanın müteahhit ve inşaat mühendislerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler Atilla T., Saffet Y., Tamer E., Cem A., Abdullah Y., Fahri P., Ömer Ş., Ferit I. ve Celal G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.