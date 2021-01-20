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90 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde 90 yaş üzeri vatandaşlar aşılanmaya başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 90 yaş üzeri vatandaşlar aşılanmaya başladı.


Kozan Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, programın 1. aşamasının 2. adımına geçildiği belirtilerek, "Bugünden itibaren huzurevleri ve bakım evlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlandı. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız içinde programımız başlamış bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.


Salgının önüne geçmek için vatandaşların bir an önce aşı olmak için sabırsızlandığı belirtiline açıklamada, kısa zaman içerisinde bütün vatandaşların aşılanacağı kaydedildi.

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