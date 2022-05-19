'AB FRIT II' temel atma töreni gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ve Alman Kalkınma Bankası (KFW) iş birliğiyle Adana'ya yaptırılacak 3 tenis kortu ile birer gençlik merkezi ve futbol sahasının temeli törenle atıldı.

Çukurova Atletizm Pisti'nden düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Çetin, Avrupa Birliği Delegasyonu ve KfW (Alman Kalkınma Bankası) yetkilileri, Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Oldaç, Yüreğir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halit Yılmazel, Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, Yüreğir gençlik Merkezi Müdürü Habip Bilgin, Adana ASKF Başkanı Ahmet Bozan ve davetliler katıldı.

Proje dahilinde 12 ilde gençlik merkezi, spor salonu, yüzme havuzu, basketbol ve futbol sahaları ile tenis kortları olmak üzere 28 tesisin temelinin atılarak hizmete açılacağını dile getiren Yavuz Çetin, "Adana'da ise 2024 sonuna kadar proje dahilinde 3 tenis kortu, 1 gençlik merkezi ile 1 futbol sahası yapılacak” ifadelerini kullandı.

KFW Ankara Ofis Direktörü Kirk Mindler, kente kazandırılacak tesislerin çocukların ve gençlerin hizmetine gireceğini belirterek, bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından 3 tenis kortu, 1 gençlik merkezi ve 1 futbol sahasının temeli atıldı.