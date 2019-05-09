Abdioğulları ailesi şenlikte buluştu

Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi AŞ çalışanları ve aileleri, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Geleneksel ABCO Şenliği'nde bir araya geldi.

TÜYAP Fuar Alanında, İnsan Kaynakları Müdürü Işık Gül Özdoğan ve ekibinin gerçekleştirdiği muhteşem organizasyonda; 7'den 70'e katılan herkes gönüllerince eğlenip, stres attı. Müzik eşliğinde pisti boş bırakmayan katılımcılar halaylar çekerek günün tadını çıkardı.

Şenlikte çalışanlarına seslenen Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, "Başarının anahtarı, çalışanların alın teri kurumadan hakkını gününde saatinde vermektir, çalışanları ödüllendirmek ve cesaretlendirmektir. Bir kurumun her birimindeki çalışan işinde mutlu ev huzurlu olursa, işine severek gelirse o kurum kalkınır, büyür" dedi.

Sütcü, 24'üncü yılına giren Abdioğulları AŞ'nin özveriyle işini yapan tüm çalışanlarına teşekkür ettiği konuşmasında, geçmiş yıllarda gruplar halinde düzenlenen buluşma etkinliğinin şenlik haline gelmesinden memnun olduğunu kaydetti. Sütcü, "Bugün burada 3 bin kişi bir araya geldik. Çalışanlarımız ve aileleri, eşleri, dostları, çocukları 7'den 70'e herkes burada. Birliğin, beraberliğin, paylaşmanın güzelliğini yaşıyoruz. Çalışanlarımız stres atıyor aileleri kaynaşıyor, yeni dostlukların temelleri atılıyor, çocukların cıvıltıları neşeleri kulaklarımızı dolduruyor. Ne mutlu ki, Abdioğulları olarak, kocaman bir aile olduk'' şeklinde konuştu.

Çalışanların aileleri ile birlikte yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı, geleneksel Abdioğulları buluşmasında; firmada, 10 ve 20. yıllarını dolduran çalışanlara çeşitli hediyeler verilmesinin yanı sıra, ödüllü yarışmalarla unutulmaz bir gün yaşandı.

Gün boyu süren şenlikte, Abdioğulları AŞ çalışanları tarafından kurulan ABCO Star Müzik Grubu'nun konseri, ödüllü yarışmalar, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ve illüzyon gösterileri düzenlendi.

Hulalop atma, topuklu ayakkabı ile parkur tamamlama ve güreş yarışmalarının kazananlarına çeşitli hediyeler dağıtıldı. Şenliğe katılanlar, Abdioğulları ailesinin birer ferdi olmanın mutluluğunu ve ayrıcalığını yaşadılar.