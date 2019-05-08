Abdioğulları resim yarışması sonuçlandı

Ş tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen teknolojinin olumsuz etkileri ve sağlıklı beslenme temalarını içeren resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreninde “Pabuçlarını Arayan Soytarılar” adlı çocuk oyunu sahnelendi.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Teknolojinin Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkisi ve Sağlıklı Beslenme“ temalarının işlendiği resimlerin jüri tarafından değerlendirilmesi sonucu kazananlar düzenlenen törenle açıklandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende, 6 - 9 ile 10 - 13 yaş grupları arasında düzenlenen yarışmaya katılan 76 resim arasından ilk üç dereceye girenlere ödülleri İnsan Kaynakları Müdürü Işık Gül Özdoğan tarafından verildi.

6-9 yaş grubunda birinciliği Efe Buğra Yaşar, ikinciliği Arda Zeybek, üçüncülüğü ise Muhammed Veysi Aksoy kazandı. 10-13 yaş grubunda ise ilk üç dereceyi Mert Ömer Ateş, Nehir Basatoğrul ile Hamza Uçak kazandı.

Her kategoride birincilere bin 500 TL, ikincilere bin TL, üçüncülere ise 500 TL değerinde hediye çeki verildi.