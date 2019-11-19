ABD'nin Adana Konsolosluğunda skandal kutlama

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalıştığı ileri sürülen Türk personellerin Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında İslam dini ile alay ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalıştığı ileri sürülen Türk personeller Cadılar Bayramı kutlamalarında İslam diniyle alay ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ellerindeki pet şişede zemzem suyunu gösteren biri kadın iki personel, "Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz, bunu için arının sonra hayatınıza bakın" şeklinde ifadeler kullandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

ABD Büyükelçiliğinden açıklama

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından ABD Büyükelçiliği'nden bir yetkili, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Söz konusu haberlerin farkındayız ve bu haberleri ciddiye alıyoruz. ABD hükümeti ve ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, gerek İslam dinine ve İslami geleneklere, gerekse dünyadaki diğer dinlere ve dini teamüllere büyük saygı duymaktadır. Personelle ilgili konularda ise yorum yapmıyoruz" dedi.