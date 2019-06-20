ABD'nin Bağımsızlık Günü Adana'da kutlandı

ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Jeffery M. Hovenier, ABD Bağımsızlık Günü resepsiyonunda, “Bugün çeşitlilikteki gücün kutlaması. Aynı zamanda değer verdiğimiz şeylerin kutlaması. Umarım bu gece bizim çeşitliliğimizi yansıtan ve bizi gururlandıran şeylerin bir kısmının tadına varırsınız” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Adana Konsolosluğu, ülkenin bağımsızlığının 243. Yılı dolayısıyla resepsiyon verdi. Konsolos Alejandro Baez ve ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Jeffery M. Hovenier de yıl dönümü dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen “Bağımsızlık Günü” resepsiyonuna katıldı.

Hovenier burada yaptığını konuşmada Türk-Amerikan ilişkilerinin özel olduğunu, iki millet arasındaki dostluğun 1831 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde başladığını ve modern Türkiye'yle 1927 yılında resmileştiğinin altını çizerek, Bağımsızlık Günü'nün kutlanmasının bir onur olduğunu söyledi.

Hovenier, geçtiğimiz yılın zorluklarla dolu olsa da iki ülke arasındaki ortaklığın sürdüğünü belirterek, “Bağımsızlık Günümüzü Adana'da bugün, Dünya Mülteciler Günü olan 20 Haziran'da, kutlamamız bir anlamda uygun oldu. Amerika bağımsızlığını 4 Temmuz'da ilan etmiş olmasına rağmen, benim ailem de dahil olmak üzere, mülteci ve göçmenleri memnuniyetle karşılamak konusunda, uzun bir tarihimiz olmasaydı, şu anda olduğumuz millet olamazdık” diye konuştu.

Bağımsızlık Günü'nün Amerikalılar olarak ‘ne olduk' kutlaması olduğunu ifade eden Hovenier, “Bugün çeşitlilikteki gücün kutlaması. Aynı zamanda değer verdiğimiz şeylerin kutlaması. Ve bunun içinde, her şeyden önce, iyi bir zaman geçirmek var. Aslında bu gece sizi buraya bu nedenle getirdik. O yüzden, umarım bu gece bizim çeşitliliğimizi yansıtan ve bizi gururlandıran şeylerin bir kısmının tadına varırsınız” dedi.

ABD'nin Adana Konsolosu Alejandro Baez ise Adana'da geçirdiği ilk Bağımsızlık Günü resepsiyonu dolayısıyla çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, “ABD Hava Kuvvetleri, İncirlik'te ilk faaliyet gösterdiği 1954 yılından bu yana Amerikalılar Adanalılar'la birlikte yaşıyorlar. Ve bu gece, İncirlik Üs Komutanı General İsmail Günaydın ve ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanı Albay Britt. K. Hurst'un de bizimle birlikte olmasından onur duyuyoruz” dedi.

Müttefik, arkadaş ve komşu olarak nitelendirdiği Türklerle, Amerikalar olarak Türkiye'nin kültürünü, tarihini, müziğini, dilini paylaşmaktan keyif aldıklarını ifade ederek, “Bu akşam birbirimizin arkadaşlığının keyfini çıkarmak için bir fırsat. Ama en önemlisi, Amerika'nın kutlaması. Bize katıldığınız için teşekkürler, Türk-Amerikan ilişkisini desteklediğiniz için teşekkürler. İki yüz kırk üçüncü doğum günün kutlu olsun Amerika” diye konuştu.