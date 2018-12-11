ABEM'den LGS için 30 bin kişilik deneme sınavı

Adana'nın 13 ilçesindeki 17 şubesinde ücretsiz kurslarla öğrencileri geleceğe hazırlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (ABEM), Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek ortaokul öğrencilerinin yeni sınav sistemine göre deneyim kazanmaları ve yüzdelik dilimlerini ortaya çıkarmak amacıyla 17-18-19 Aralık tarihlerinde deneme sınavı açtı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Feke, Saimbeyli, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde faaliyet yürüten ABEM, 1 Haziran 2019'da yapılacak LGS için ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine özel 30 bin kişilik deneme sınavı düzenledi. 17-18-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek deneme sınavının yeni sınav sistemine göre hazırlandığı, öğrencilerin tercih ettiği okullara yerleşmesinde büyük önem taşıyan yüzdelik dilimleri ortaya çıkarmayı amaçladığı bildirildi.

ABEM şubelerinde ve bazı okullarda yapılacak deneme sınavına girecek öğrenciler sözelde 75 dakikada 50 soruyu, 80 dakikada sayısalda 40 soruyu cevaplandıracak. Yapılacak değerlendirmenin ardından sınav sonuçları Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal internet sitesinden açıklanacak. Ayrıca öğrencilerin kayıtlı olduğu okullara sınav sonuç belgeleri karne şeklinde gönderilecek. İl genelindeki tüm 8'inci sınıf öğrencilerine açık olan deneme sınava girmek isteyenlerin ABEM şubelerine başvurabileceği, kayıt ve sınav merkezleriyle ilgili ALO 153'ü arayarak bilgi edinebileceği ifade edildi.

Ortaokul son sınıf öğrencilerine gerçek sınav deneyimi yaşatacak ABEM, 21-22 Aralık'ta da üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için deneme sınavı yapacak.