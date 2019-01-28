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Abisine yardım etmek için sattığı otomobilin parasını çaldırdı

Adana’da abisine borç vermek için 48 bin 500 liraya sattığı otomobilinin parasını çaldıran kişi, olay sonrası gözyaşı döktü.

Adana'da abisine borç vermek için 48 bin 500 liraya sattığı otomobilinin parasını çaldıran kişi, olay sonrası gözyaşı döktü.


Merkez Seyhan ilçesindeki Metal Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, abisine borç vermek için otomobilini satan Erhan Çetiner, içerisinde 48 bin 500 TL bulunan çantayı iş yerinin önündeki aracında bıraktı. Daha sonra babasını telefonla arayan Çetiner, “Ağabeyimi arayıp hesap numarası isteyelim hemen yatıralım” dedi. Çetiner'in bir anlık dalgınlığından yararlanan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobilin yanına gelerek camı kırıp, içerideki parayı alıp olay yerinden hızla kaçtı. Çetiner, yaklaşık 5 dakika sonra otomobilin camının kırık olduğunu, paranın çalındığını fark etti. Çetiner'in polise haber vermesi üzerine bölgeye olay yeri inceleme ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri hırsızlık olayının gerçekleştiği otomobilde inceleme yaparken, Çetiner ise gözyaşlarını tutamadı.


Olay sonrası açıklama yapan Erhan Çetiner, “İçeri girip çıktığımda aracımda 48 bin 500 liranın olmadığını gördüm” dedi.


Baba Ayhan Çetiner ise, “Oğlum parayı bankadan çekip geldi. Bankadan çıkarken takip etmişler. İş yeri önündeki otomobilin içerisine parayı koyalım hemen havale edelim dedi. İçeri girdik 5-6 dakika içinde geri döndüğümüzde camın patladığını 48 bin 500 TL'nin olmadığını gördük” ifadelerini kullandı.


Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

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