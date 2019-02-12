Ablasını öldüren kardeşe Suriye'de operasyon

Adana'da elleri ve ayakları bağlandıktan sonra işkence yapılarak öldürülen kadının katil zanlısı kardeşi, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde bir çiftlikte 28 Ocak 2019'da Suriyeli İ.E.K.'nin toprağın 2 metre altına gömülü, elleri ve ayakları bağlanmış vaziyette öldürülmüş olarak bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından olayın aydınlatılması için özel bir ekip kuruldu.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, olayın faili olabileceği değerlendirilen maktulün kardeşi H.E.K.'nin, 9 Şubat 2019'da yasadışı yollarla Kilis'ten Suriye'ye geçiş yaptığı tespit edildi.

Suriye'de görevli Jandarma Danışma Timleri ve Özgür Suriye Ordusu ile koordine kurularak yakalanan şüpheli H.E.K., Karkamış Sınır Kapısı'nda Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.

Adli işlemleri yapılmak üzere Adana Adliyesine getirilen şüpheli H.E.K., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.