Aç kalan sokak köpekleri bir yılda 30 koyunu telef etti

Adana'da başıboş bırakılan köpekler bir yıl içerisinde hayvancılıkla uğraşan 2 çiftçinin 30 tane koyununu telef etti. Çobanlar yetkililere seslenerek yardım istedi.

Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Beldesi'nde hayvancılık ile uğraşan Mustafa Serin ve Niyazi Yurdakul'un küçükbaş hayvanları birçok defa sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir yıl içerisinde sokak köpekleri iki hayvan sahibinin yaklaşık 30 koyununu telef etti.

“Açlıktan saldırıyorlar, köpekler barınaklara teslim edilsin”

Şu ana kadar 18 tane hayvanını köpeklerin telef ettiğini belirten Mustafa Serin, "Geçen hafta yine bir tane öldürdüler. Köpeklerin yakalanıp barınaklara teslim edilmesini istiyorum. Hayvanlar açlıktan saldırıyor" diye konuştu.

“Telef olan hayvanlarımızı kim karşılayacak”

Diğer hayvan sahibi Niyazi Yurdakul da, "Sokak köpekleri hayvanlarımı telef ediyor. Herhangi bir kuraklıktan buğdaya yardım ediliyor. Bizim telef olan hayvanlarımızı kim karşılayacak? Biz de dağlarda meralarda hayvanlarımızı otlatıyoruz" dedi.