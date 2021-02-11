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AÇGSD Başkanı Tevfik Gökdemir oldu

Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği (AÇGSD) Başkanlığına Tevfik Gökdemir getirildi.


Geçen ay içinde Veysel Kubat'ın hayatını kaybetmesinin ardından Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği Başkanlığına seçilen Tevfik Gökdemir, “Derneğimizin ilk kurucu başkanı Hacı Mehmet Özer ve ikinci Başkanımız Veysel Kubat hocama, derneğe verdikleri emeklerinden dolayı bütün dernek üyeleri adına teşekkür ediyor saygıyla ve rahmetle anıyoruz” dedi.


Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği İkinci Başkanlığına Gürruh Badakal, Saymanlığa Fatma Özdil, Sekreterliğe Nurten Seval Eroğlu ve üyeliğe Serpil Sesli getirildi.

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