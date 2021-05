Acı: "Aşı müjdesi piyasalarda pozitif beklenti oluşturdu"

Meclis Başkanı Acı, her gün yaşanan yüzlerce can kaybının oluşturduğu psikolojik gerilim ile birlikte, ekonomik çıkmazların iş dünyasını derinden sarstığını ifade etti. Tüccarın sorunlarına ve beklentilerine değinen Acı, döviz kurunda yaşanan iniş çıkışların, ithalat yapmak zorunda olan tüccarı her ay eksi haneye düşürdüğünü belirtti.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında, hizmet, yeme-içme sektörü ve turizm sektörünün geldiğini vurgulayan Meclis Başkanı Acı, şunları kaydetti:

“Biz iş dünyasının taleplerini ve sorunlarını duyurmak için buradayız. Hizmet, yeme-içme ve turizm sektörü temsilcilerimiz bize hep şunu soruyor, ‘Peki ya sonra?' Hizmet sektörünün ve turizm sektörünün bu yaz sezonunu da olumsuz geçirmesinin açacağı yaralar onarılmaz bir durum haline gelebilir. Turistik tesislerin kredi borçları bankalar tarafından geçen yılın mart ayından beri takibe alınmıyor. Bu uygulama işletmelerin geçici de olsa nefes almasını sağlıyor fakat kredileri takibe almama işlemine gün gelecek, son verilecek ve o gün geldiğinde borç bakiyesi iyice kabarmış olacak. Tesisler bu borç yükünün altından kalkabilecek mi? yoksa yeni bir sürece mi girilecek? İşte burada yarının hesabının bugünden yapılması gerekiyor.”

“Ders çıkaralım, planlayalım, aksiyon alalım”

Pandemi sürecinin başından bu yana yaşanan tecrübelerden ders çıkaran, kapanma, tedavi, aşılama ve normalleşme süreçlerini doğru hamlelerle yürüten ülkelerin hızla toparlanma kaydettiklerini ifade eden Acı, süreci sadece izlemekle yetinen ülkeler için gelecek dönemde faturaların daha ağır olacağını belirtti.

ATO Meclis Başkanı Acı, ezberlerin bozulduğu, alışılmışın dışında bir ekonomik plana ihtiyaç olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“En basitinden planlama ve destekleme politikaları, sektörlerin finansman yönetimi, vergi indirimi ve teşvikler gibi alanlarda açık bir iletişime ihtiyaç var. İşletmelerin mevcut kapasitelerini korumak ve normalleşme sürecindeki talebi karşılayacak pozisyonda olmak adına ek destek paketi açıklanabilir. Bu süreçte üreticilerin küstürülmemesi hayati önem taşımaktadır.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda yapılan düzenlemeyle plastik atık ithalatına yasak getirilmesinin geri dönüşüm sektörünü kaygılandırdığına değinen Meclis Başkanı Acı, çok büyük bütçelerle yatırım yapılan tesislerin 6 ay içinde kapanma noktasına gelebileceğinin altını çizdi. İsmail Acı, sektör temsilcileri ile istişare edilmeden alınan kararın, hammaddeye ulaşmakta güçlük çekecek olan tesisleri ciddi zarara uğratacağını vurgulayarak, bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Son zamanlarda yaşanan aşı belirsizliğinin, geçtiğimiz günlerde gelen 120 milyon doz müjdesiyle yerini yeşeren umutlara bıraktığını belirten İsmail Acı, ivedilikle uygulama safhasına geçilmesi gerektiğini belirtti. Haziran'ın aşı ayı ilan edilmesi ve devletin tüm imkanlarını bu yönde kullanması gerektiğini dile getiren Acı, “Doğru zamanlama, hızlı ve etkili aşılama piyasalara da pozitif olarak yansıyacaktır” dedi.

Açıklanan Nefes Kredisi uygulamasına da, Adana Ticaret Odası olarak tüm gücüyle katkı sağlayacaklarının altını çizen Acı, bu konuda çalışmaların hızla sürdüğünü müjdeledi. Acı, iş dünyasının yaşadığı sıkıntılara bir nebze olsun derman olabilmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti. Açıklamasında Adana halkını da kutlayan Meclis Başkanı Acı, “Pandemide vaka sayılarında Adana'nın göstermiş olduğu performans takdire şayan. Türkiye'de en az vaka oranı ile ikinci olmamızda çaba sarf eden başta üyelerimize, yetkililerimize ve tüm Adana halkına teşekkür ederim” dedi.

Son olarak, yapımı devam eden yeni hizmet binası hakkında da bilgi veren ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hizmet binamızın kaba inşaatını bitirdik. İnce işlere de çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yıl sonunda bitirme konusunda iddialıyız. Çocuklarımıza, torunlarımıza ve Adana'mıza yüzyıllarca hizmet verecek bir eser kazandırıyoruz. Bu gurur hepimizin, emeği geçen herkesi kutluyorum.”