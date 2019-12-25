Acil Müdahale Birimi 24 saat görevde

Adana'yı etkisi altına alan sağanak yağmurun neden olduğu olumsuzluklardan, vatandaşların mağdur olmaması için oluşturulan Acil Müdahale Birimi, günün 24 saati görev yapıyor.

Yağışların, kenti etkisi altına alacağı bilgisinin gelmesinden hemen sonra Çukurova Belediyesi'nde kriz masası oluşturuldu. Ayrıca 24 saat esasına göre çalışacak Acil Müdahale Birimi kuruldu ve yağmurlarla birlikte birim çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar sonucunda, yağmurun etkili olduğu ilk 2 günde Çukurova'da herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesine giderek, çizmesini çekti, yağmurluğu giydi ve çalışmaları denetledi. Birim müdürlerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Çetin, işçilerle sohbet etti. Çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü ve Çukurova ilçesinde yoğun yağışlardan kaynaklanan bir olumsuzluk yaşanmadığını öğrenen Başkan Soner Çetin, çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Çetin, “Sağanak yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bütün önlemlerimizi aldık. Oluşturduğumuz kriz masası ile çalışmaların koordineli yürütülmesini sağlıyoruz. Gördük ki, Çukurovalı hemşerilerimiz yoğun yağışlardan olumsuz etkilenmemiş. Bunun için tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ekiplerin, rögar kapaklarını ve ızgaraları temizleyerek yağmur suyunun kanallara akmasını ve sokaklarda caddelerde su birikmesini önlediğini belirten Başkan Çetin, “Ekiplerimiz bu arada aydınlatma direklerine, trafolara yapıştırılan ilan, reklam afişlerini söküyor. Bu vesile ile görüntü kirliliğini de ortadan kaldırıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi ekiplerinin Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masasıyla koordineli bir çalışma yürüttüğünü kaydederek, ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını ifade etti.