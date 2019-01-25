Acılı baba çocuğunun cenazesini fotoğraflarına bakarak bekledi

Adana'da üzerine televizyon ünitesi düşerek ölen 3 yaşındaki Suriyeli Gays El Bekri'nin cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Acılı baba Muhammed El Bekri, çocuğunun cenazesini, cep telefonundaki fotoğraflarına bakarak bekledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriyeli Muhammed El Bekri ve Vela El Bekri çiftinin 3 yaşındaki oğulları Gays El Bekri'nin üzerine televizyon ünitesi düştü. Durumu fark eden aile, çocuklarını özel bir hastaneye götürdü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Gays El Bekri kurtarılamadı.

Çocuğunun cenazesini fotoğraflarına bakarak bekledi

4 yıl önce 4 çocuğuyla birlikte Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli aile, çocukları Gays El Bekri'nin cenazesini yapılan otopsisinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan almaya geldi. Acılı baba Muhammed El Bekri, çocuğunun cenazesini, cep telefonundaki fotoğraflarına bakarak bekledi. Annesi Vela El Bekri ise gözyaşlarına boğuldu. Baba Muhammed El Bekri, olayın olduğu sırada orada olmadıklarını, oğullarının oyun oynarken televizyon ile birlikte üniteyi üzerine düşürdüğünü söyledi.

Gays El Bekri'nin cenazesi defnedilmek üzere Küçükoba Mezarlığı'na götürüldü.