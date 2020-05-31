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"Açım çocuklarım aç" yazısıyla dileniyor

Adana’da bir kadın, kırmızı ışıkta duran araçlar arasında üzerinde "Açım çocuklarım aç" yazılı kartonu göstererek dilencilik yapıyor.

Adana'da bir kadın, kırmızı ışıkta duran araçlar arasında üzerinde "Açım çocuklarım aç" yazılı kartonu göstererek dilencilik yapıyor.


Merkez Seyhan ilçesinden geçen D-400 karayolunda dilenciler, "Açım çocuklarım aç" yazılı kartonlar ile duygu sömürüsü yaparak dileniyor. Yaşanabilecek trafik kazalarına aldırmadan kırmızı ışık yandığında araçların arasına dalıp para isteyen kadın dilenciler, yeşil ışık yandığında ise bir anda araçların arasında kalıyor. Ancak kadınlar ölüm tehlikesine rağmen dilenmeye devam ediyor.

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