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Adak kurbanı kesip iftar verdi

Adana’nın Pozantı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ne 31 Mart yerel seçimlerde muhtar seçilen Zafer Konuk, iftar yemeği verdi.

Adana'nın Pozantı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ne 31 Mart yerel seçimlerde muhtar seçilen Zafer Konuk, iftar yemeği verdi.


Yaklaşık bin kişiye verilen iftar yemeğinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Yemekten sonra kısa bir açıklama yapan Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Zafer Konuk, “31 Mart seçimlerden önce mahalle muhtarlığını kazanırsam dana keseceğimi söylemiştim. Allah nasip etti mahalle sakinlerimizin teveccühüyle seçimi kazandık. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadınız hepinize teşekkür ediyorum” dedi.


İftara Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan başta olmak üzere Belediye Başkanı Mustafa Çay, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Türkyılmaz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Sadık Pinegöz, Esnaf Odası Başkanı Yunus Aytekin, bazı mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

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