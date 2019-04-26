Adam yaralayan 9 kişi 11 silahla yakalandı

Adana'da ikamet kurşunlama ve adam yaralama suçlarına karışan 9 kişi operasyonla yakalanırken, evlerden yapılan aramalarda, 6 tabanca ve 5 pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde son bir ayda “ikamet kurşunlama” ve “adam yaralama” gibi 5 suça karışan zanlılara yönelik ortak çalışma başlattı. Ekipler, yapılan araştırmayla kimliğini tespit ettiği F.E., A.Ç., U.G., 17 yaşındaki M.E.G., K.P., M.P., R.G., S.T., S.P.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ekipleri görüp müstakil evlerin damına çıkıp bitişikteki evlere geçerek kaçmaya çalışan şüphelilerden K.P., S.T. ve F.E. kovalama sonucu yakalandı. Diğer 6 şüpheli de evlerine yapılan şafak vakti operasyonlarla gözaltına alındı. Yakalanan F.E.'nin üzerinde sahte kimlik, tabanca ile bu silaha ait 23 mermi, 30 gram esrar, 39 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, zanlının çeşitli suçlardan girdiği cezaevinden firar ettiği ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Şüphelilerin kaçtığı istikamette yapılan aramalarda 6 tabanca ile 5 pompalı tüfek daha bulundu.

Yakalanan 9 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.