Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off'ta

Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet alarak Play Off'ta mücadele etmeye hak kazandı.

TFF Kadınlar Futbol 3. Liginde mücadele eden Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, evinde Tarsus Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.

6 maçtan 5 galibiyet alan Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, TFF 2.Lig'e yükselmek için Play Off'ta mücadele etmeye hak kazandı.

Her iki takımın futbolcu kızlarının zor bir 90 dakika geçirdiğini belirten kulüp Başkanı Ayfun Kaplan, maçların akşam saatlerinde oynanmasını istedi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'da, maça gelerek kızlara destek verdi.