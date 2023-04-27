Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi ruhsatını aldı

D-400 karayolunda merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesinde bulunan Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi deprem nedeniyle acil ihtiyaç duyulduğu için acil servis ve birkaç poliklinik o süreçte açıldı. 200 yatak kapasiteli olan yeni devlet hastanesinde hasta ve refakatçi konforunun gözardı edilmediği 56'sı tek yataklı, 36'sı iki yataklı toplam 92 nitelikli oda olduğu öğrenildi. Ayrıca hastanede, 5 ameliyathane, 42 poliklinik, 16'sı yetişkin-çocuk yoğun bakım, 6'sı yeni doğan yoğun bakım olmak üzere 22 yataklı yoğun bakım ünitesi ile hizmet verdiği belirtildi. Son teknolojiye sahip tıbbi cihazların yer aldığı 8 görüntüleme odası bulunan hastaneye Sağlık Bakanlığı tarafından da ruhsatı verildi. Bu hastaneyle birlikte Adana'da Şehir, Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve tıp fakültesi olmak üzere 6 devlet hastanesi hizmet vermeye başladı.