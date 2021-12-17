Adana Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi Almanya'da

Adana Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi öğretmenleri, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen Avrupa Birliği Erasmus+ KA229 Okul Ortaklıkları Projesi kapsamında Almanya'ya giderek çeşitli etkinliklere katıldı.

Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri 2019-2022 Eğitim-Öğretim döneminde Almanya, İtalya, Romanya, Estonya ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden birer okulun da ortak olduğu kabul edilmiş iki Erasmus projesi kapsamında 28 Kasım-4 Aralık 2021 tarihleri arasında Almanya'ya gitti. Almanya Fürstenfeldbruck'da gerçekleştirilen etkinliklere katılan 15 öğretmen, ev sahibi ülkeden 20 öğrenci ve çok sayıda öğretmenlerle toplamda 50 kişi katıldı.

Projenin koordinatörü İngilizce Öğretmeni Hatice Çağlar, proje konusunun çok kültürlülük, farklılıklar içinde birlik, herkes için eşit imkanlar sağlamak olduğunu; projenin amacının farklı ülke öğrencilerinin kültür alışverişinde bulunmaları, gençlerin gözünden Avrupa'daki kültürlerin çeşitliliğini tanımak, birbirini tanımak, anlamak, birleştirmek, farklılıkları ve ortak yönlerini birbirleriyle paylaşmak olduğunu belirtti. Çağlar, Viscardi Gymnasium Lisesi'nde derslere de katılım sağlayarak Almanya eğitim sistemi hakkı bilgi edindiklerini ve kendi eğitim sistemleri ile karşılaştırma imkanı bulduklarını belirterek. "Öğretmen arkadaşlarımızla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Çağlar, program kapsamında, projenin amacına uygun olarak Almanya'nın Münih, Augsburg ve Fürstenfeldbruck şehirlerinde tarihi ve kültürel yerlere ziyaretlerde bulunduklarını; tarihi üniversite, belediye meclisi, antik tiyatro ve müzelerde incelemeler yaptıklarını, bölgenin folklorik özelliklerini tanıma imkanı bulduklarını söyledi. Çağlar, projenin bir sonraki hareketliliğinin Şubat ayı içinde Makedonya'ya ve Nisan ayı içinde Estonya'ya gerçekleştirileceğini, Haziran ayında da ev sahibi olarak proje ekibini ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.