İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana Adliyesinde HES kodu uygulaması başlıyor

Adana Adliyesinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 7 Aralık Pazartesi itibarı ile HES kodu uygulamasına geçiliyor.


Sağlık Bakanlığı ve Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığınca hazırlanan “Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu”nda yer alan tedbirlerin, salgının başladığı ilk günlerden itibaren uygulandığı Adana Adliyesi hizmet binalarında, bu tedbirlere ek olarak, girişlerde HES kodu şartı getirildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uygulamanın tüm hizmet binalarında 7 Aralık 2020 Pazartesi günü itibarı ile başlayacağı bildirildi.


Adliye hizmet binalarına gelen vatandaşlara, mağduriyet yaşamamaları için HES kodunu önceden almaları tavsiyesinde bulunulan açıklamada, “HES kodu olmayanlar ve HES kodu ile riskli olduğu tespit edilenler, adliye binalarına alınmayacaktır. Herkese anlayışı için teşekkür ederiz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.