Adana Adliyesi'nde kan ve kök hücre bağışı kampanyası

Adana Adliyesi'nde düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasında, hakim ve Cumhuriyet savcıları ile yargı çalışanları kan verdi. Etkinlikte 10 kez ve üzeri bağışta bulunan yargı çalışanlarına Türk Kızılayı tarafından bronz madalya verilirken, bağışçılar kan ve kök hücre bağışıyla nakil bekleyen birçok hastayı hayata döndürme şansını yakaladı.

Tarihi adliye binasında düzenlenen etkinlikte konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Türk Kızılayı'nın, bağış sistemiyle dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Adana Adliyesi olarak Kızılay'a destek olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Yurdagül, “Kan hücreleri vücutta yenilenebiliyor. Dolayısıyla sağlıklı olan bir insanın kan ve kök hücre bağışında bulunmaması için hiçbir sebep yok. Kendi vücudumuzdan bir şeyimiz eksilmeden başka insanın sağlığına katkıda bulunabilmek kadar güzel bir şey yok” dedi.

Kızılay Adana Şube Başkanı Saygılı da, desteklerinden dolayı adliye çalışanlarına teşekkür ederek, “Değerli Başsavcımızın himayesinde hem kan bağışı hem kök hücre alacağız. Kan bağışı yaparak tanımadığınız, görmediğiniz insanlara iyiliği buluşturacaksınız, adınıza Toroslara fidan dikilecek, bugünden itibaren bir ağacınız olacak” diye konuştu.

“Kök hücre bağışı kan vermek kadar kolay”

Kök hücre bağışı konusunda bilgilendirme yapan kök hücre bağışçısı kazanım uzmanı Özge Er ise, Kızılay'ın bütün noktalarında kan bağışıyla birlikte kök hücre için de kan numunesi verilebileceğini söyledi. Kök hücre naklinin lösemi, talasemi ve nakil bekleyen birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir yöntem olduğunu belirten Er,“18-50 yaş aralığında herhangi bir kronik taşıyıcı bulaşıcı hastalığı bulunmayan herkes kök hücre için ilk kan numunesini verebilir. İhtiyaç halinde bağışçı ile hasta arasında eşleşme olduktan sonraki süreç ise çok kolay. Halkımız arasında zor biliniyor ama her şey kan vermek kadar kolay bir yöntemle yapılıyor. Bu şekilde nakil bekleyen, belki de ölüm döşeğindeki bir hastanın, küçücük bir çocuğun hayatı kurtarılıyor. Herkesi kan ve kök hücre bağışına davet ediyoruz” dedi.

Hem kan hem kök hücre bağışı

Konuşmaların ardından Kızılay'a 10 kez kan bağışında bulunan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kapıcı, Hakim Fatih Erdoğan, İcra Müdür Yardımcısı Sedat Korkmaz, Zabıt Katibi Musa Fatih Yavuz ve İcra Katibi Mehmet Ercan Yıldırım'a törenle bronz madalya verildi. Daha sonra aralarında Başsavcı Yurdagül ve Başsavcı Vekili Musa Ünel'in de bulunduğu onlarca kişi, kan ve kök hücre bağışında bulundu.