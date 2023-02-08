Adana Alpargun Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi

Adana'da depremde yıkılan Alpargun Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin hasara yol açtığı illerden biri de Adana oldu. Adana Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Alpargun Apartmanı, depremde yıkıldı. Depremin 3'üncü gününde Alpargun Apartmanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin ve vatandaşların enkazın üzerindeki molozları kaldırmaya çalışmaları göze çarpıyor.