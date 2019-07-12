Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın tanıtımına önemli katkı sağlayan film festivaline, köklerine uygun olarak yeniden Altın Koza Film Festivali ismini veren Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ne teşekkür etti.

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ülkemiz sanatının en güçlü etkinliklerinden olan ve her yıl heyecanla beklenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması gerçekleştirilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan 26.Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında dünya sinemasının seçkin örnekleri, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın ve Türkiye'nin en prestijli festivallerinden biri olan organizasyonu yeniden Altın Koza adıyla düzenleyeceklerini belirtti.

Başkan Zeydan Karalar, sanatçıları ve sinema sektöründen isimleri Altın Koza A.Ş. Yönetim Kurulu'na dahil ettiklerini belirterek, festivale Altın Koza ismini iade eden Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ne teşekkür etti. Başkan Zeydan Karalar, organizasyonu, geçmişinden kopmadan, güçlü bir festivale dönüştüreceklerini de ifade etti.