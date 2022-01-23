Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Adana Ankara Otoyolu ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara otoyolu, merkez ve Akçatekir Yaylası olmak üzere yollar ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreyi bulurken, kar yüksek kesimlerde 45 santimetreyi aştı.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, daha önce açılan yolların da tekrar ulaşıma kapanmasına yol açtı. Kar yağışının devam ettiği ilçede belediye ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerin yollarını açık tutmaya çalışırken, Karayolları ekipleri otoyolu ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.