Adana Atlıspor Kulübü Başkanı Cerit, güven tazeledi

Adana Atlıspor Kulübü'nün olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste seçime giren mevcut başkan Ali Cerit, yeniden güven tazeledi.

Adana Atlıspor Kulübü'nün olağan genel kurulu kulüp tesislerinde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Cerit, kulübün son yıllarda büyük bir atılım yaptığını belirterek Türkiye'nin sayılı tesisleri arasında yer aldığını söyledi. Başkan Cerit, kongreye katılan üyelere yönetim kurulunun görev süresince gelir -gider tablosunu anlatırken, 2023 yılının taslak bütçesini de sundu.

Yönetim kurulu olarak Atlıspor Kulübünün bayrağını zirveye taşımak için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini aktaran Başkan Ali Cerit, “Böyle bir tesise sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır. Hedefimiz, kulübümüzü daha da yukarılara taşımak. Her yıl düzenlediğimiz Atatürk, İnönü ve TSYD kupalarını önümüzdeki yıllar da sürdüreceğiz. Kulübümüzde başarılı sporcular yetiştirmenin mücadelesini verdik, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

4. dönem için tek liste ile girilen seçimde yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeleyen Başkan Cerit'in yönetim kurulu listesinde Osman Terzi, Naci Heybeli, Tuncay Coşkun, Cenk Uğurses, Ethem Kuzucu, Besim Özek, Mehmet Özel ve Abdullah Öngen, denetim kurulunda ise Ersin Şendoğan, Selami Güleç ve Murat Yoğurtçuoğlu yer aldı.