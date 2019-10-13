Adana Barosu şiddet gören kadınların yanında

Veli Küçük, Adana Barosu Kadın Hakları Merkezinde şiddet gören kadınlara destek olunduğunu ve ücretsiz avukat görevlendirip davaların baro olarak takip edildiğini söyledi.

Dünyada son yıllarda artan kadına şiddete yönelik çoğu Sivil Toplum Kuruluşu kendi bünyesinde şiddet gören kadınlara destek oluyor. Adana Barosu ise Kadın Hakları Merkeziyle şiddet gören kadınların yanında oluyor. Veli Küçük, merkez hakkında İHA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla duruşmalara baro olarak katıldıklarını ifade etti.

Bazı duruşmalara katılırken sorun yaşadıklarını aktaran Küçük, “Barolar, dernekler son dönemlerde davaya katılmayı talep ettiklerinde mahkemeler kabul etmiyor. Hukuksal anlamda bu sorunu aşmalıyız. Yargı reformunda yer bulmalı. STK'ların davayı takip ediyor olması ancak katkı sağlayabilir. Yargısal sorunlarla karşılaşmak istemiyoruz” diye konuştu.

"Özel eğitim almış avukat görevlendiriyoruz"

Kadın Hakları Merkezine kadınların 7/24 ulaşabildiğini belirten Av. Veli Küçük, “Kadın Hakları Merkezimizde nöbetçi bulunduruyoruz. Çağrı merkezinden bize direk zarar gören kadın ulaşabilir. Her avukatın yapabileceği iş değil bu. Yüze yakın özel eğitim almış avukat ile faaliyet gösteriyoruz. Sığınma evinde kalan kadınların dava açma, noter ücretlerini de karşılıyoruz. Tüm mali yükümlülükleri karşılıyoruz. Şehrimizde kadınların yaşadığı hak ihlalleri, saldırı, şiddet, cinsel saldırı ve cinayetler dahil olmak üzere bu tür olumsuz vakalara karşı bilgimiz olduğunda öncelikle ücretsiz hukuksal yardımda bulunuyoruz. Yoğun çaba sarf ediyoruz. Bilgimiz olan dava ve dosyalara baro olarak katılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kadına şiddete yönelik farkındalığın güzel yapıldığını ancak bazı dönemlerde sınırı aştığını aktaran Veli Küçük, daha sonra şunları söyledi:

“Eğer bir konuda eksik kalıyorsanız toplumsal hassasiyet o boşluğu doldurup üzerine ekleyerek devam ediyor. Eksikliği var olduğu yerde bırakıp kabullenmiyor. Bazen abartıya kaçan unsurları da gördük. Ölçüsüz noktaya gitmemek kaydıyla hassasiyet gayet güzel. İdam talepleri ve linç unsurlarına yöneliyor ölçüyü kaçırınca. Toplumsal şiddete dönüşüyor.”