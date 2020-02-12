Adana Basketbol'da hedef mutlak galibiyet

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. Haftasında Çankaya Üniversitesi'ni konuk edecek olan Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, seri galibiyet peşinde.

Ligde 7 galibiyeti bulunan Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, 15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Çankaya Üniversitesi'ni sahasında ağırlayacak. Adana ekibi, Çankaya'yı devirerek bu sezon ikinci kez üst üste 3 maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Adams, Eline ve Alexis, Çankaya maçının zorlu geçeceğini ancak kesinlikle galip gelerek camia içindeki güzel havanın devam etmesini sağlayacaklarını söyledi. Takım içindeki birlikteliğin alınan başarılı sonuçlarda önemli etki yaptığını kaydeden yabancı oyuncular,Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin şuanda genel istatistiklerde en iyi verilere sahip isimleri arasında yer alıyor.

Adana Basketbol Kulübü'nün antrenörü Mehmet Özkan, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi. Rakiplerini çok iyi analiz ettiklerini ve bu doğrultuda çalışmalarını yaptıklarını kaydeden Özkan, “İyi bir ivme yakaladık ve bunu da skorlara yansıtmaya başardık. Adana halkından salona gelip bizlerin yanında olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.